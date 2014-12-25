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В Петербурге арестовали двух горожан за плакат против реновации на мосту
Сегодня, 19:19
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В Петербурге арестовали двух горожан за плакат против реновации на мосту

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Петербуржцев признали виновными по статье об организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

В среду, 17 августа, Красногвардейский суд Петербурга арестовал на 10 суток Полину Дуганову и Александра Паутова. Петербуржцы вывесили на Малоохтинский баннер против реновации. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

По данным суда, 12 августа августа с 12:15 до 12:30 на Малоохтинском мосту фигуранты провели пикетирование под названием "Против реновации". На черном баннере была размещена белая надпись с призывом отказаться от программы реновации и сосредоточиться на восстановлении Мариуполя.

Петербуржцев признали виновными по статье об организации или проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

Фото: Вконтакте / Друзья Московского района Санкт-Петербурга

Теги: арест, пикет, плакат, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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