В Петербурге фирма задолжала городу 2 миллиона рублей

Фирма незаконно занимала помещение с августа 2013 по февраль 2018 года.

Во время проверки помещения в Красносельском районе Санкт-Петербурга выяснилось, что компания незаконно занимает его и должна городскому бюджету более 2 миллионов рублей.

ООО "АИЮ" занимало помещение (более 130 кв. метров) на улице Пограничника Гарькавого с августа 2013 по февраль 2018 года незаконно. Компания работала, хотя у нее не было ни разрешения от собственника, ни каких-либо других договоров об аренде объекта.

Прокуратура уже направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных по статье "причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере".



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