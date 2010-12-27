В Петербурге активизировались мошенники, выдающие себя за работников "Водоканала"

Администрация "Водоканала" предупреждает петербуржцев об участившихся случаях мошенничества со стороны "псевдоводоканальцев".

ГУП "Водоконал Санкт-Петербурга" попросил петербуржцев остерегаться мошенников, которые выдают себя за их сотрудников. По данным организации, в Петербурге участились случаи "домовых обходов" с предложением установить в квартирах новые фильтры для воды. Мошенники представляются как сотрудники "Водоканала" и нередко говорят о том, что платная установка фильтров является обязательной.

"К нам поступают обращения петербуржцев, рассказывающих о том, что неизвестные лица под видом сотрудников Водоканала проходят по жилым домам, стараясь попасть в квартиру под разными предлогами. Например, предлагают заменить счетчики, проверить их исправность, произвести отбор проб воды в квартирах жилых домов, подобрать и поставить фильтры очистки воды. Если в вашу квартиру звонит или приходит человек, представляющийся работником Предприятия, необходимо спросить его фамилию, имя и отчество, цель визита, после чего позвонить по телефону Горячей линии на номер: 305-09-09 (работает круглосуточно) и уточнить, действительно ли этот человек является сотрудником", - говорится в письме "Водоканала".