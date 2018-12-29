В Петербурге африканец выпрыгнул из окна шестого этажа, когда убегал от миграционной полиции

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами.

В Петербурге гражданин Гамбии получил многочисленные травмы, желая убежать от миграционной полиции. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме №91 на Северном проспекте. Когда к мужчине подошли сотрудники миграционный службы, он сиганул из окна шестого этажа. Пострадавшего доставили в городскую больницу №3 с многочисленными переломами и в состоянии шока 3 степени.

По указанному адресу правоохранители проводили проверку после жалоб петербуржцев. Оказалось, что в квартире незаконно проживали неработающие уроженцы Гамбии и Камеруна. Иностранцев отправили в центр временного содержания для дальнейшего выдворения с территории России. Выпавший из окна мужчина останется в больнице, пока не поправится.

Ранее мы писали, что житель Кронштадта попал в больницу после падения со второго этажа.

Фото: Piter.TV