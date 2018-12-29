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Житель Кронштадта попал в больницу после падения со второго этажа
Сегодня, 10:59
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Alena_Zinovieva

Житель Кронштадта попал в больницу после падения со второго этажа

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Известно, что мужчина выпал из окна бани.

Накануне жители Кронштадта обнаружили возле дома №15 по улице Велещинского бездыханное тело мужчины. Известно, что в этом здании располагаются "Кронштадтские бани". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, пострадавший выпал из окна второго этажа. Сейчас он находится в Городской больнице №40 в тяжелом состоянии. Пока врачи борются за жизнь пациента, стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что в Старой Деревне мужчина выпил бутылку коньяка и выпал из окна.

Фото: pixabay.com

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Теги: выпал из окна, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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