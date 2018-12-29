В Старой Деревне мужчина выпил бутылку коньяка и выпал из окна

Также на севере Петербурга пожилой мужчина погиб при падении с третьего этажа.

Накануне в Северной столице два человека погибли при падении с высоты в Петербурге. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Труп неизвестного мужчины был обнаружен 12 января около 19 часов после падения с общего балкона 11-го этажа 12-этажного дома 29/1 по Стародеревенской улице. Следов борьбы найдено не было. На месте лежала бутылка коньяка. Вещи погибшего были раскиданы на земле в радиусе 15 метров.

Труп направили в морг.

Помимо этого, 13 января около 4 часов утра у дома 11 по Костромской улице нашли труп пожилого мужчины. Окно в квартире на 3-м этаже было не заперто, а дверь никто не открыл.

По данного факту проводится проверка.