В Петербурге ТЦ "Июнь" выставили на продажу за 4 млрд рублей

Во вторник, 23 августа, "Сбербанк" выставил на продажу 19 торговых центров, которые ранее принадлежали группе "Регионы". Объявление появилось на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации, пишет "РБК".
Общая стоимость выставленных на продажу активов достигает почти 21,8 млрд рублей. Они предлагаются отдельными лотами. Так, петербургский ТРЦ "Июнь" продается за 4 млрд рублей.
В СМИ сообщали, что торговые центры группы "Регионы" перешли банку в счет оплаты долга. В пресс-службе "Сбербанка" заявили, что дочерняя компания "Сбербанк Капитал" приобрела у группы "Регионы" 100% долей компаний "Регионы Финанс" и АМК "Фарма".
Фото: Вконтакте / ТРЦ "ИЮНЬ" Санкт-Петербург
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