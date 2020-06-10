В Петербурге ТЦ "Июнь" выставили на продажу за 4 млрд рублей

Всего выставили на продажу 19 торговых центров, которые ранее принадлежали группе "Регионы".

Во вторник, 23 августа, "Сбербанк" выставил на продажу 19 торговых центров, которые ранее принадлежали группе "Регионы". Объявление появилось на сайте продажи залогового и непрофильного имущества кредитной организации, пишет "РБК".

Общая стоимость выставленных на продажу активов достигает почти 21,8 млрд рублей. Они предлагаются отдельными лотами. Так, петербургский ТРЦ "Июнь" продается за 4 млрд рублей.

В СМИ сообщали, что торговые центры группы "Регионы" перешли банку в счет оплаты долга. В пресс-службе "Сбербанка" заявили, что дочерняя компания "Сбербанк Капитал" приобрела у группы "Регионы" 100% долей компаний "Регионы Финанс" и АМК "Фарма".

Фото: Вконтакте / ТРЦ "ИЮНЬ" Санкт-Петербург