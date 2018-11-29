В Петербурге Минобороны продает казармы Семёновского и Егерского полков

Начальная цена лота еще не определена, однако она может составлять до 120 млн рублей.

Стало известно, что в ближайшее время Минобороны РФ продаст казармы Семёновского и Егерского полков. Они расположены рядом с Витебским вокзалом. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Начальная цена лота еще не определена, однако она может составлять до 120 млн рублей. Условия торгов также не названы. Отмечается, что до 80% средств, вырученных с продажи на аукционе, передадут ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны.

Участок площадью почти 4 тыс. квадратных метров и здания передадут компании "ДОМ.РФ" для дальнейшей продажи с аукциона. Казармы Семёновского и Егерского полков были построены в начале ХХ века. В дальнейшем их могут переоборудовать в коворкинг, апартаменты или фуд-молл.

Ранее Piter.tv сообщал, торговый центр на Савушкина выставили на продажу за 800 млн рублей.

Фото: citywalls