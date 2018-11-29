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В Петербурге Минобороны продает казармы Семёновского и Егерского полков
Сегодня, 18:05
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В Петербурге Минобороны продает казармы Семёновского и Егерского полков

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Начальная цена лота еще не определена, однако она может составлять до 120 млн рублей.

Стало известно, что в ближайшее время Минобороны РФ продаст казармы Семёновского и Егерского полков. Они расположены рядом с Витебским вокзалом. Об этом сообщает "Деловой Петербург". 

Начальная цена лота еще не определена, однако она может составлять до 120 млн рублей. Условия торгов также не названы. Отмечается, что до 80% средств, вырученных с продажи на аукционе, передадут ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Минобороны. 

Участок площадью почти 4 тыс. квадратных метров и здания передадут компании "ДОМ.РФ" для дальнейшей продажи с аукциона. Казармы Семёновского и Егерского полков были построены в начале ХХ века. В дальнейшем их могут переоборудовать в коворкинг, апартаменты или фуд-молл. 

Ранее Piter.tv сообщал, торговый центр на Савушкина выставили на продажу за 800 млн рублей.

Фото: citywalls

Теги: казармы, минообороны, полки, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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