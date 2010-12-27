В Петербурге Космонавты разрисуют ангелов для детей

Космонавты России примут участие в благотворительной акции для детей

В новом Планетарии на набережной Обводного канала в рамках ежегодной акции в поддержку проекта детского хосписа "мечты сбываются" знаменитые космонавты распишут елочные игрушки и ангелов.

16 ноября расписать игрушки придет летчик-космонавт, Герой России Павел Виноградов, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий, дважды герой СССР Владимир Джанибеков и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

В рамках акции, взрослые "волшебники" помогут ребятам, которые проходят лечение в клиниках города, воплотить их самые заветные мечты. В подарок благотворители получат сувениры, расписанные известными людьми страны.

Акция состоится ко «Дню Роскосмоса в Санкт-Петербурге» и ко всероссийскому патриотическому Форуму космонавтики и авиации «КосмоСтарт».