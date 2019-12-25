В Петербурге IKEA завершила финальную онлайн-распродажу

Распродажу завершили как для покупателей, так и для корпоративных клиентов.

В Петербурге и других городах России шведская компания IKEA завершила финальную распродажу. После этого розничная сеть покинет российский рынок. Об этом сообщили на сайте.

Распродажу завершили как для покупателей, так и для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет теперь недоступны. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Как отметили в компании, купленные вещи выдадут и доставят в течение августа и сентября.

В сообщении отметили, что изменить выбранный при оформлении самовывоза временной интервал нельзя.

Фото: phxere.com

