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В Петербурге IKEA завершила финальную онлайн-распродажу
Сегодня, 21:22
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В Петербурге IKEA завершила финальную онлайн-распродажу

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Распродажу завершили как для покупателей, так и для корпоративных клиентов.

В Петербурге и других городах России шведская компания IKEA завершила финальную распродажу. После этого розничная сеть покинет российский рынок. Об этом сообщили на сайте. 

Распродажу завершили как для покупателей, так и для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет теперь недоступны. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Как отметили в компании, купленные вещи выдадут и доставят в течение августа и сентября.

В сообщении отметили, что изменить выбранный при оформлении самовывоза временной интервал нельзя. 

Фото: phxere.com
 

Теги: ikea, онлайн распродажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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