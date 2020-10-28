В Петербурге Фармзавод Novartis продолжит производство после остановки инвестиций

Продукцию завода используют в кардиологии, трансплантологии, онкологии, неврологии и эндокринологии.

В четверг, 17 марта, петербургский завод Novartis продолжит работу, несмотря на заморозку инвестиций и коммерческой деятельности в России материнской компании. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Осенью 2018 года предприятие "Новартис Нева" запустили, к 2022 годк штат сотрудников насчитывает порядка 2 тыс. человек. Мощность производства составляет 1,5 млрд единиц пероральных твердых лекарственных препаратов в год.

Продукцию завода используют в кардиологии, трансплантологии, онкологии, неврологии и эндокринологии.

В пресс-службе ОЭЗ добавили, что новые инвестпроекты реализуются, компании разрабатывают новые продукты для расширения своих продуктовых линеек и ищут пути оптимизации различных бизнес-процессов.

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