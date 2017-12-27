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В Петербурге ФСБ задержала начальника разведки Центра "Э" с муляжом миллиона рублей
Сегодня, 8:33
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lesjasap
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В Петербурге ФСБ задержала начальника разведки Центра "Э" с муляжом миллиона рублей

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Представители ФСБ поймали коррупционного подполковника и разыскивают майора-взяточника.

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника разведки центра “Э” за дачу взятки. Второй преступник скрылся от спецслужб с муляжом в один миллион рублей. 
 
Известно, что под прицел оперативников попал подполковник Эдуард Тугушев. Его напарнику  - майору ГУ МВД удалось ускользнуть из рук правосудия.
 
Отметим, что арест состоялся еще вечером 16 января. Фигуранта дела - Тугушева - задержали при выходе из помещения, в котором проходил “обмен услугами”. В его отношении возбуждено уголовное дело. 
 
Второго подозреваемого в коррупции пытались поймать на Камышовой улице. Автомобиль “КИА” с провинившимися полицейскими пытался уехать от коллег с пробитыми колесами. Машину не остановила даже езда по сугробам, однако, иномарка не “проехала” через бетонное ограждение. 
 
После столкновения со стеной, водитель с пакетом в руках попытался скрыться от погони бегством. Ему удалось добежать до лесополосы рядом с ЗСД и пропасть из поля видимости.
 
Преступник не знал, что в пакете находились ненастоящие деньги. А операция по их получению с самого начала контролировалась спецслужбами отдела “М”. Поэтому сбежал злоумышленник ни с чем. В настоящее время его разыскивают.
Теги: задержание , майор , муляж денег , подполковник , фсб , центр э
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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