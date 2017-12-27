В Петербурге ФСБ задержала начальника разведки Центра "Э" с муляжом миллиона рублей

Представители ФСБ поймали коррупционного подполковника и разыскивают майора-взяточника.

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника разведки центра “Э” за дачу взятки. Второй преступник скрылся от спецслужб с муляжом в один миллион рублей.

Известно, что под прицел оперативников попал подполковник Эдуард Тугушев. Его напарнику - майору ГУ МВД удалось ускользнуть из рук правосудия.

Отметим, что арест состоялся еще вечером 16 января. Фигуранта дела - Тугушева - задержали при выходе из помещения, в котором проходил “обмен услугами”. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Второго подозреваемого в коррупции пытались поймать на Камышовой улице. Автомобиль “КИА” с провинившимися полицейскими пытался уехать от коллег с пробитыми колесами. Машину не остановила даже езда по сугробам, однако, иномарка не “проехала” через бетонное ограждение.

После столкновения со стеной, водитель с пакетом в руках попытался скрыться от погони бегством. Ему удалось добежать до лесополосы рядом с ЗСД и пропасть из поля видимости.

Преступник не знал, что в пакете находились ненастоящие деньги. А операция по их получению с самого начала контролировалась спецслужбами отдела “М”. Поэтому сбежал злоумышленник ни с чем. В настоящее время его разыскивают.