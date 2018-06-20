На назначение штрафа у антимонопольного органа есть год.

Во вторник, 26 марта, стало известно о том, что в Петербурге ФАС сговор на торгах по освещению Богословского кладбища. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, компании ООО "Петростроймонтаж" и ООО "КурортСтройПроект" в 2017 году принимали участие в тендере на выполнение работ по содержанию систем электроосвещения территории Богословского кладбища. Цена контракта составила 202,9 миллиона рублей.

По версии антимонопольщиков, две компании вступили в картельное соглашение, в ходе которого отказались от конкурентной борьбы. В итоге аукцион завершился снижением только на 1%.

На назначение штрафа у антимонопольного органа есть год.

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