В Петербурге День ВМФ завершат двумя грандиозными салютами

В Петербурге и Кронштадте в День ВМФ будут грандиозные салюты.

В Санкт-Петербурге в завершении Дня Военно-морского флота организуют зрелещный артиллерийский салют. Его проведут с помощью отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Об этом сообщили в персс-службе ЗВО.

Согласное данным, салют начнется 29 июля в 22.00 на двух площадках единовременно – с Большого пляжа Петропавловской крепости и в Кронштадте. В нем примут участие 500 военнослужащих округа, 85-мм орудия Д-44 и салютные установки от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского дивизиона ЗВО.

Сообщается, что будет дано 30 залпов,а также несклько тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм.