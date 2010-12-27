В Петербурге 8-летний мальчик упал с кровати и попал в реанимацию

В Калининском районе после падения школьника с кровати, госпитализировали в больницу.

Мальчик в возрасте 8 лет, оставшись без присмотра родителей, упал со второго этажа двухъярусной кровати. Ребенок получил серьезно травмы головы. 26 августа мальчика привезли в тяжелом состояние в больницу. Медицинские работники провели обследования и выявили повреждения мягких тканей головы и головного мозга, переломом височной и правой теменной кости. Врачи борется за жизнь ребенка.

Сотрудники полиции веду проверку по данному происшествию. Матери пострадавшего ребенка, может грозить ответственность, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, если выясниться ее вина. Отмечается ребенок из благополучной семьи.

