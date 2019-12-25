Петербуржцев 7 декабря порадует солнечная погода

Температурный фон будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В понедельник, 7 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать северо-западная периферия мощного антициклона, центр которого медленно дрейфует в центр Европейской России. Его стараниями в городе на Неве ожидается малооблачная и сухая погода. Горожан порадует солнечный день. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -1…+1 градусов, в Ленобласти ожидается -4…+1 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы. Местами возможна слабая гололедица.

Ранее мы писали, что закаленные люди 44 минуты простояли на гвоздях в центре Петербурга.

Фото: Instagram / svet.lanka_m