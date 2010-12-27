В центре Северной столицы образовались 6-бальные пробки

В Санкт- Петербурге еще не час-пик, но уже 6-балльные пробки. Автомобилисты сообщают, что в центре города дороги парализованы. Причина тяжелой ситуации на проезжей части - ремонтные работы.
По словам водителей, которые застряли, самые плотные пробки на набережных Дворцовой, Кутузова и Воскресенской. Там скорость движения не больше 3 – 5 километров в час.
Также, все Садовая улица не двигается, как и набережная Фонтанки и Лиговский проспект. Тяжелая ситуация на Вознесенском и Невском проспектах. Васильевский остров и Петроградская сторона тоже стоит на месте.
Фото: скриншот Яндекс.карты