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В центре Северной столицы образовались 6-бальные пробки
Сегодня, 17:09
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Shdaria
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В центре Северной столицы образовались 6-бальные пробки

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В Петербурге страшно длинные пробки в центре города.

В Санкт- Петербурге еще не час-пик, но уже 6-балльные пробки. Автомобилисты сообщают, что в центре города дороги парализованы. Причина тяжелой ситуации на проезжей части - ремонтные работы.

По словам водителей, которые застряли, самые плотные пробки на набережных Дворцовой, Кутузова и Воскресенской. Там скорость движения не больше 3 – 5 километров в час. 

Также, все Садовая улица не двигается, как и набережная Фонтанки и Лиговский проспект. Тяжелая ситуация на Вознесенском и Невском проспектах. Васильевский остров и Петроградская сторона тоже стоит на месте. 

Фото: скриншот Яндекс.карты

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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