В центре Северной столицы образовались 6-бальные пробки

В Петербурге страшно длинные пробки в центре города.

В Санкт- Петербурге еще не час-пик, но уже 6-балльные пробки. Автомобилисты сообщают, что в центре города дороги парализованы. Причина тяжелой ситуации на проезжей части - ремонтные работы.

По словам водителей, которые застряли, самые плотные пробки на набережных Дворцовой, Кутузова и Воскресенской. Там скорость движения не больше 3 – 5 километров в час.

Также, все Садовая улица не двигается, как и набережная Фонтанки и Лиговский проспект. Тяжелая ситуация на Вознесенском и Невском проспектах. Васильевский остров и Петроградская сторона тоже стоит на месте.

Фото: скриншот Яндекс.карты