В Петербурге 5 января состоится акция "РазДельный Сбор"

Отходы должны быть чистыми, сухими и сплющенными.

Активисты движения "РазДельный Сбор" 5 января проведут акцию по раздельному сбору мусора в разных районах города. Об этом они сообщили в своей группе ВК.

Временные пункты приема мусора будут работать по 15 адресам. Для переработки примут следующие виды мусора: железные консервные банки, компакт-диски, макулатуру, пластиковые изделия, полиэтилен, упаковки Тетра-Пак и изделия из стекла.

Отходы должны быть чистыми, сухими и сплющенными.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте проходят пикеты в защиту зеленых территорий.

Фото: Экологическое движение "РазДельный Сбор" / ВК.