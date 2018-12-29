Больше всего петербуржцев начинают заболевать в понедельник и вторник

Меньше всего к врачам с признаками ОРВИ обращаются в выходные дни.

В Санкт-Петербурге в период вакцинации населения прививку сделали 50,8% населения города. Об этом журналистам сообщила на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

На данный момент эпидемиологический порог не превышен. С симптомами гриппа и ОРВИ в неделю обращаются от 1,5 до 9 тысяч человек. Ирина Чхинджерия

Больше всего людей обращаются к врачам в понедельник и вторник, меньше всего - в субботу и воскресенье. Однако, как отмечает эксперт, в ближайшую неделю количество заболевающих может увеличиться. Максимальный подъем гриппа, как обычно, ожидается в конце февраля, в начале марта.

Как отмечает Ирина Чхинджерия, при первых признаках ОРВИ стоит обратиться к врачу, не заниматься самолечением, по возможности, не идти на работу.

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