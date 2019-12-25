Врачей настораживает не увеличение количества новых случаев инфекции, а рост числа людей с внебольничной пневмонией.

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге 3% зараженных коронавирусом находятся на ИВЛ. Об этом сообщает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Летальность меньше 1-3% на ИВЛ. Это тревожный фактор, предполагающий наличие мест в стационарах, ИВЛ и готовности принимать именно этих пациентов отметил он

Шляхто также добавил, что смертность от COVID-19 в городе составила менее 1%, и этот показатель внушает оптимизм.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская больница №20 получила аппараты ИВЛ и средства защиты.

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