В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что в Петербурге 3% зараженных коронавирусом находятся на ИВЛ. Об этом сообщает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.
Летальность меньше 1-3% на ИВЛ. Это тревожный фактор, предполагающий наличие мест в стационарах, ИВЛ и готовности принимать именно этих пациентов
отметил он
Шляхто также добавил, что смертность от COVID-19 в городе составила менее 1%, и этот показатель внушает оптимизм.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская больница №20 получила аппараты ИВЛ и средства защиты.
Фото:pixabay
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