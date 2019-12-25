В Петербурге 3 млн человек пользуются соцуслугами

В Северной столице около 20 тыс. социальных работников.

Сегодня, 8 июня, в Петербурге отмечают День социального работника. Их услугами пользуются около 3 млн горожан. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе телемоста, посвященного празднику.

Всего в Северной столице около 20 тыс. социальных работников. Градоначальник отметил, что с прошлого года в городе начали реализовывать новый подход к социальной политике, когда горожанам не нужно "бегать за льготами". Речь идет о службе социальных участковых. Опыт позаимствовали другие регионы России.

Соц. работникам, которые работали с коронавирусом, положены дополнительные выплаты. Об этом подробнее вы можете прочитать здесь. В планах также обеспечить выплаты тем, кто работает с людьми на дому.

Фото: Александр Беглов / VK