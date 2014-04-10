В Петербурге 3 декабря ожидаются снег и умеренный мороз

Температура воздуха в Северной столице -5…-7 градусов.

В воскресенье, 3 декабря, Петербург окажется на границе гребня антициклона, уходящего на северо-восток, и активного циклона, выходящего в центр европейской части страны. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Температура воздуха в Северной столице -5…-7 градусов, по Ленобласти -4…-9 градусов. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 4 декабря, в Петербурге будет -6…-8 градусов, местами пройдет небольшой снег.

Фото: Piter.TV