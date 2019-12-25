В Петербурге 30 октября стартует фестиваль "Театральный музей – детям"

В Петербурге с 30 октября 2022 года по 26 февраля 2023 года проведут фестиваль "Театральный музей – детям". Об этом сообщили в комитете по культуре города.
Юным зрителям покажут 15 спектаклей на четырёх площадках Музея театрального и музыкального искусства. Гости увидят кукольные, музыкальные и драматические спектакли. Постановки смогут посмотреть свыше 300 семей.
После спектакля каждый зритель сможет прогуляться по специальным музейным маршрутам, разработанным с учетом возможностей и потребностей детей, а также осмотреть экспозиции всех музеев-участников программы.
Пресс-служба комитета по культуре
В проекте задействовали Театральный музей, Шереметевский дворец – Музей музыки, Музей-квартира семьи актёров Самойловых и Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге 25 октября стартует фестиваль "Детские дни".
Фото: комитет по культуре Петербурга
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