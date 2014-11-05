В Петербурге 2 декабря заработал каток в Никольских рядах

На льду есть дорожки для игры в керлинг и "айс мини-гольф".

В Никольских рядах в Петербурге 2 декабря открылся каток с дорожками для игры в керлинг и "айс мини-гольфом". Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в своем телеграм-канале.

На каток можно прийти как со своими коньками, так и взять их в аренду. Лед заливают каждый день, чтобы покрытие всегда было ровным и чистым, а катание – безопасным. Для тех, кто неуверенно стоит на коньках, предусмотрены "ледовые помощники".

В этом сезоне Никольские ряды приготовили для жителей и гостей Петербурга уникальные ледовые новинки – дорожки для игры в керлинг под открытым небом и айс мини-гольф. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Ранее мы рассказывали о других местах для катания на коньках. К примеру, "Каток у моря" в "Севкабель Порту" открылся еще 13 ноября. В этом месяце у льда установят горку, новогоднюю елку, запустят почту Деда Мороза и рождественскую ярмарку, проведут джазовые концерты. Каток на острове Новая Голландия заработал 11 ноября. В этом году появился теплый павильон, где есть скамейками для переобувания и камера хранения.

Фото: Телеграм / Сергей Корнеев