В Петербурге 28 июля будет дождливо и до +22 градусов

Ночью и днем в Петербурге пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 28 июля, в Петербурге прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу, со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и днем в Петербурге пройдут кратковременные дожди. В темное время суток столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов. Днём воздух прогреется до +20…+22 градусов. Направление ветра юго-западное, западное. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.tv

