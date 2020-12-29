Петербург ждет еще один аномально теплый день

Температура воздуха будет на 8-9 градусов выше климатической нормы.

Во вторник, 26 января, метеорологические условия в Петербурге сформирует северная периферия циклона, выходящего с юга на территорию Белоруссии. Небо в городе по-прежнему будут закрывать обширные и плотные облачные поля. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе сегодня поднимется до +2…+4 градусов, в Ленобласти ожидается 0…+5 градусов. Такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы.

Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

Напомним, накануне в Петербурге был установлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 25 января он составляет +4,5 градусов, что на 0,5 градусов выше, чем было в 2002 году.

Ранее мы писали, что катки на Елагином острове и в Планетарии закрылись из-за теплой погоды.

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