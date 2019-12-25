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В Петербурге 23 февраля включат праздничную подсветку Дворцового моста
Сегодня, 17:39
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В Петербурге 23 февраля включат праздничную подсветку Дворцового моста

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Ночью 24 февраля ее отключат.

В честь Дня защитника Отечества на Дворцовом мосту вечером 23 февраля включат подсветку. Цвета российского триколора можно будет увидеть с 18:15 до 00:00. 24 февраля подсветку переведут в обычный режим работы. 

В пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет" рассказали о том, что для подсветки переправы применяются светодиодные светильники, которые закреплены на конструкциях моста. Оборудованием управляют дистанционно. Подсветку включают и отключают одновременно с уличным освещением. 

Ранее для подсветки использовали металлогалогенные светильники, но в 2010 перешли на светодиодные. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что военнослужащие ЗВО дадут праздничный салют 23 Февраля у стен Петропавловской крепости. 

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: дворцовый мост, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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