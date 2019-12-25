В Петербурге 23 февраля включат праздничную подсветку Дворцового моста

Ночью 24 февраля ее отключат.

В честь Дня защитника Отечества на Дворцовом мосту вечером 23 февраля включат подсветку. Цвета российского триколора можно будет увидеть с 18:15 до 00:00. 24 февраля подсветку переведут в обычный режим работы.

В пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет" рассказали о том, что для подсветки переправы применяются светодиодные светильники, которые закреплены на конструкциях моста. Оборудованием управляют дистанционно. Подсветку включают и отключают одновременно с уличным освещением.

Ранее для подсветки использовали металлогалогенные светильники, но в 2010 перешли на светодиодные.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что военнослужащие ЗВО дадут праздничный салют 23 Февраля у стен Петропавловской крепости.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"