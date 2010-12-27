Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге 20 компаний сами установили цены на отопление
Сегодня, 14:39
0
nastya960
1264

В Петербурге 20 компаний сами установили цены на отопление

0
 
 

В ряде случаев эти цены были завышенными.

Федеральная антимонопольная служба в преддверии отопительного сезона установила, что 20 организаций Санкт-Петербурга просили с жителей домов плату за отопление по тарифам, которые нарушали действующее законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Сложилась такая ситуация, что компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными.

Пресс-служба ФАС

В ведомстве отметили, что в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга уже направили письмо с требованием устранить существующие нарушения. Но уже с 1 сентября 2018 года для этих организаций установили новые тарифные планы, которые не противоречат российскому законодательству. 

Эксперт: как и когда платить за отопление в Петербурге?

Фото: pixabay.com

 

Теги: батареи , отопление , петербург , тепло
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5