В Петербурге 20 компаний сами установили цены на отопление

В ряде случаев эти цены были завышенными.

Федеральная антимонопольная служба в преддверии отопительного сезона установила, что 20 организаций Санкт-Петербурга просили с жителей домов плату за отопление по тарифам, которые нарушали действующее законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Сложилась такая ситуация, что компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными. Пресс-служба ФАС

В ведомстве отметили, что в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга уже направили письмо с требованием устранить существующие нарушения. Но уже с 1 сентября 2018 года для этих организаций установили новые тарифные планы, которые не противоречат российскому законодательству.

Эксперт: как и когда платить за отопление в Петербурге?

Фото: pixabay.com