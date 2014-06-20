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В Петербурге 1 августа откроют 120 точек по продаже арбузов и дынь
Сегодня, 22:38
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В Петербурге 1 августа откроют 120 точек по продаже арбузов и дынь

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Петербуржцы смогут приобрести арбузы и дыни по 120 адресам во всех районах.

В понедельник, 1 августа, в Петербурге официально заработают торговые точки по продаже арбузов и дынь. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на комитет имущественных отношений.

Петербуржцы смогут приобрести арбузы и дыни по 120 адресам во всех районах. Городские участки для киосков и палаток предоставляются по договорам аренды. Дополнительные места для торговли также выделят на ярмарках. 

Предполагается, что продажа арбузов и дынь будет до 15 октября. 

Фото: phxere
 

Теги: арбузы, дыни, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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