В Петербурге 19 августа ожидаются облачность и дожди

В субботу, 19 августа, Петербург и Ленобласть будут находиться в полосе атмосферного фронта, который протянется через регион в широтном направлении. Ожидается облачная погода, пройдут дожди. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".
В городе столбики термометров покажут +18…+20 градусов, по области +17…+22 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
В ночь на воскресенье, 20 августа, местами пройдут дожди, днем без осадков и +20…+22 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 19 августа ожидается около +23 градусов.
Фото: Piter.TV
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