В Петербурге 19 августа ожидаются облачность и дожди

В городе столбики термометров покажут +18…+20 градусов.

В субботу, 19 августа, Петербург и Ленобласть будут находиться в полосе атмосферного фронта, который протянется через регион в широтном направлении. Ожидается облачная погода, пройдут дожди. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

В городе столбики термометров покажут +18…+20 градусов, по области +17…+22 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В ночь на воскресенье, 20 августа, местами пройдут дожди, днем без осадков и +20…+22 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 19 августа ожидается около +23 градусов.

Фото: Piter.TV