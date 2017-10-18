Штормовой ветер обещают в Петербурге во второй половине среды

Спасатели предупреждают петербуржцев и гостей города об усилении ветра во второй половине дня среды, 18 октября.

Плохая погода в Северной столице только усилится в среду, 18 октября. К дождю, который идет с утра, добавится порывистый ветер. По данным синоптиков, на которых ссылаются в ГУ МЧС по городу и области, во второй половине дня ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 12 метров в секунду. В прибрежных районах порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

При этом температура воздуха весь день будет достаточно тёплой: от 8 до 10 градусов. Кроме того, в течение дня время от времени будет идти дождь.

Во время ветреной погоды горожан просят соблюдать осторожность. Плотно закрывать окна и двери. Убрать лишние предметы с балконов. Не парковать машины около деревьев или неустойчивых конструкций.