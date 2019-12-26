На Новоизмайловском 17-летняя девушка отравилась таблетками

По предварительной информации, девушка выпила таблетки после ссоры с молодым человеком.

Несовершеннолетняя петербурженка отравилась лекарствами в Московском районе. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девушку забрали в Детскую больницу №5 имени Филатова 13 февраля около 22 часов из квартиры на Новоизмайловском проспекте. У 17-летней пострадавшей констатировали острое пероральное отравление смесью таблеток, она находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, девушка выпила таблетки после ссоры с молодым человеком.

В Петербурге госпитализирована школьница. Она отравилась таблетками.

Фото: Pixabay