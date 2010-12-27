Подросток-мигрант сообщил о бомбе в гимназии Невского района

Полиция Невского района нашла подозреваемого в «минировании» гимназии 343. Им оказался 15-летний сын мигрантов, позвонивший с чужого телефона.

В Невском районе задержали подозреваемого в телефонном терроризме. 15-летний мальчик позвонил в экстренную службу и сообщил о заложенной бомбе в гимназии 343. В результате эвакуировали 760 человек.

Мальчик звонил с телефона постороннего 33-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что подросток сообщил о бомби из хулиганских побуждений. Сейчас мальчика отпустили под обязательство о явке. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подозреваемый из семьи мигрантов.

Неделю назад Piter.tv сообщал, что гимназию в Невском районе эвакуируют из-за анонимного звонка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург