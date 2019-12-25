В Петербурге 12 ноября будет дождливо и относительно тепло

Воздух в городе на Неве прогреется до +5…+7 градусов.

В четверг, 12 ноября, метеорологические условия в Петербурге продолжит определять теплый атмосферный фронт, который неторопливо смещается к востоку. Его стараниями в городе на Неве сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня воздух в Петербурге прогреется до +5…+7 градусов. В Ленобласти ожидается +3…+8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы писали, что более 350 тысяч горожан ушли на "удалёнку" с начала пандемии.

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