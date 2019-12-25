В Петербурге 10-летняя девочка устроила пожар на Дунайском проспекте

Попытка ребенка приготовить обед закончилась возгоранием кухни в Петербурге.

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 10-летняя девочка случайно устроила пожар в квартире на Дунайском проспекте, когда пыталась приготовить обед, сообщает ГУ МЧС города.

В трёхкомнатной квартире дома №23 по Дунайскому проспекту произошло возгорание кухни. По данным МЧС Санкт-Петербурга, причиной пожара стала неосторожность 10-летней девочки, которая готовила обед. При приготовлении пищи в сковороде вспыхнуло масло, что привело к быстрому распространению огня на кухонное помещение. Пожар был локализован силами спасателей, пострадавших нет.

МЧС рекомендует при приготовлении пищи не отвлекаться и внимательно следить за плитой. В случае возгорания масла следует сразу выключить плиту и накрыть сковороду металлической крышкой. Для тушения также можно использовать соду или землю из цветочного горшка, но ни в коем случае не воду.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга