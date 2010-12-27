Безудержное веселье пятницы: в Петербурге зафиксированы 8-бальные пробки

В Петербурге зафиксированы пробки в 8 баллов сразу в нескольких местах города.

В Санкт-Петербурге наступили пятничные пробки. В настоящее время самая сложная ситуация на дороге возникла в Невском районе Петербурга. Согласно данным сервиса "Яндекс.пробки" там пробка длиной около 10,6 километров.

На Мурманском шоссе, Народной улице, Володарском мосту, Ивановской и Невском путепроводе к вечеру 19 мая скопилось самое большое количество автомобилистов. Следующим занимает место внешнее кольцо КАД от Приморского шоссе в сторону дамбы. На этом участке зафиксированы пробки протяженностью 5,7 километров. Уточняется, что для проезда указанного дорожного участка понадобится на менее 30 минут.

Если оценивать сложившуюся ситуацию в общем, то на вечер пятницы в Петербурге пробки сформировались в 8 баллов из максимальных 10.

Фото: Яндекс.пробки