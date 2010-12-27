В Петербурге пройдет авторская экскурсия о дореволюционном быте

Экскурсия проходит в рамках культурно-образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development.

Жители Петербурга могут стать участниками бесплатных экскурсий. Вечером 24 июля популяризатор истории и культуры, видеоблогер, создатель подкаста "Перечный Питер" Павел Перц приглашает гостей ознакомиться с дореволюционным бытом города. Эксперт расскажет, как люди жили в эпоху без электричества, водопровода, телефонной связи, где и каким способом стирали белье, какие "инновации" предыдущих поколений используются в современности, а какие еще ждут своего часа.

Сбор желающих познакомиться с историей Петербурга ждут около памятника Николаю Второму на Исаакиевской площади в 18.30. Экскурсия подразумевает собой пешую прогулку с гидом. Автором выступает Павел Перц совместно с образовательным проектом iD Club. В рамках программы знания гости получат бесплатно. Однако, чтобы стать слушателем, необходимо заранее зарегистрироваться на мероприятие.

Piter.tv проведет прямую трансляцию экскурсии, поэтому зрители нашего интернет-канала смогут узнать больше о городе не выходя из дома.

Напомним, что iD Club - образовательный проект, инициированный компанией Euroinvest Development. Компания реализует программу создания iD-кварталов - умных жилых районов с пространствами для общения соседей и потоком культурных событий. Флагманский проект девелопера - ЖК iD Murino.

Куратором iD Club выступает Валентина Орлова, председатель Всемирного клуба петербуржцев. Раз в месяц в клубе проходят лекции и мастер-классы. Часто проект приглашает сторонних экскурсоводов и специалистов из различных сфер: кино, фитнеса, психологии, дизайна, урбанистики. Следите за расписанием на idmurino.ru

.

Фото: iD Club