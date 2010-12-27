Владимир Фролов в iD Club расскажет о мировом тренде на "новый скандинавский стиль"

Лекция искусствоведа состоится в рамках образовательного проекта iD Club.

В рамках образовательного городского проекта iD Club, компания Euroinvest Development приглашает петербуржцев на лекцию архитектурного критика Владимира Фролова. Специалист выступит 25 июля в пространстве Севкабель Порт на площадке Voskresensky. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации.

Искусствовед объяснит, почему во всем мире становится популярна эстетика минимализма Дании, Норвегии, Финляндии. Владимир Фролов углубится в историю возникновения северного модерна и его направлений.

Тренд на оформление квартир в подобном стиле наблюдается в течение последних десяти лет. Однако сейчас дизайнеры говорят о новом скандинавском стиле. Он миксует глобальные тенденции с региональными решениями в дизайне помещений. В чем его принципиальное отличие от старого подхода и почему он столь востребован, расскажет эксперт.

Слушатели узнают о главных архитекторах XX века, среди которых Алвар Аалто, Ральф Эрскин, Сверр Фен. Гостей познакомят с современными коллективами дизайнеров и архитекторов, таких как Snohetta, BIG и ALA. Владимир Фролов покажет пример внедрения скандинавских мотивов в российский девелопмент.

Подробности:

Для участия обязательна регистрация на сайте http://eid.spb.ru/club по промокоду #IDPITERTV и подписка на группу iD Мурино: https://vk.com/idmurino_ru. Зарегистрироваться необходимо до 24 июля, 17.00. В тот же день среди зарегистрировавшихся в 19.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта ВКонтакте: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Владимир Фролов – искусствовед, архитектурный теоретик и критик. Курирует художественные и архитектурные выставки в частных галереях Петербурга, Москвы, Копенгагена. Руководит архитектурным лекторием в Новой Голландии.

iD Club — это городской образовательный проект компании Euroinvest Development для клиентов, партнеров и неравнодушных горожан. Компания реализует масштабную программу создания жилья инновационного формата – iD-кварталов с клубным пространством для соседей в каждом комплексе и с постоянно действующими лекториями iD Club на двух площадках в центре Петербурга.

Бесплатные мероприятия проходят ежемесячно. Гостей ждут на лекциях, семинарах, мастер-классах, экскурсиях и интерактивных форматах от экспертов в различных областях. Актуальное расписание событий можно увидеть на www.idmurino.ru.

Куратор iD Club – Валентина Орлова, председатель Всемирного клуба петербуржцев.