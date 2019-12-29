Лекция iD Club "Эмоциональный интеллект: что делать со своими эмоциями"

Городской образовательный проект iD Club от компании Euroinvest Development приглашает на лекцию кризисного психолога и консультанта Елизаветы Великодворской. Елизавета на своей лекции объяснит, как обуздать эмоции, чтобы избежать кризиса в личной жизни и не утратить своей эффективности на работе.

Все люди в своей жизни испытывают довольно большой спектр эмоций: страх, радость, злость, восторг. Елизавета Великодворская во время лекции затронет актуальные вопросы: как понимать эмоции и чувства, зачем они вообще нужны, и как переживать их конструктивно? Психолог поделится тем, как эмоциональный интеллект может стать оружием против нервных потрясений.

Регистрация:

Для участия в лекции нужно зарегистрироваться по ссылке и ввести промокод #IDPITERTV. Еще одно обязательное условие – подписка на группу iD Мурино. Регистрация закроется 26 февраля в 15:00. В этот день в 16:00 в группе будет проведен розыгрыш, в результате которого несколько случайных человек получат приглашение на лекцию.

Справка:

iD Club – городской образовательный проект компании Euroinvest Development для клиентов, партнеров и неравнодушных горожан. Компания создает жилье инновационного формата – iD-кварталов с клубным пространством в каждом ЖК. Постоянные лекции проходят на двух площадках в центре Петербурга. Куратором является председатель Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова.

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Фото: организаторы