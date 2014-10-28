В Петербург завезли сотни тысяч тонн фруктов к новогодним праздникам

Таможня оформила рекордный импорт фруктов и украшений перед Новым годом.

К новогодним праздникам в Санкт-Петербург ввезли крупную партию фруктов и праздничных товаров, общий объём поставок составил сотни тысяч тонн.

Как сообщили в таможенном ведомстве, в период с 1 ноября по 29 декабря было оформлено более 7 тысяч деклараций на ввоз продовольственных и праздничных товаров. За это время сотрудники таможни обработали 6426 деклараций на импорт тропических фруктов и ещё 594 декларации на новогодние украшения.

Общий объём ввезённых в Петербург фруктов составил 379 тысяч тонн. Поставки осуществлялись из Эквадора, Марокко, Южно-Африканской Республики и Узбекистана. В структуре импорта значительную долю заняли цитрусовые: в город поступило около 14 тысяч тонн апельсинов, 10 тысяч тонн мандаринов и 47 тысяч тонн клементинов. По данным таможни, объём ввоза клементинов оказался на 8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Кроме фруктов, в Россию через петербургскую таможню было ввезено 2,7 тысячи тонн ёлочных игрушек и других новогодних украшений. Все товары прошли установленный таможенный контроль и были допущены к обращению на внутреннем рынке.

Фото: Pxhere