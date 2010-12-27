В Петербург не пустили армянскую ядовитую клубнику

В Петербург не пустили аппетитную, но ядовитую ягоду.

В Санкт-Петербург не пустили 250 килограммов армянской клубники, в которой обнаружили калифорнийский цветочный трипс.

Опасную ягоду смогли обнаружить до того, как она оказалась на прилавках магазинов. Угрозу выяснили в Пулково при экспертизе, там было установлено, что в клубнике содержится калифорнийский цветочный трипс.

Кроме того, опасное насекомое подтвердили в ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория". Известно, что все 250 килограммов клубники будут отправлены обратно в Армению.

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