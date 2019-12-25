В порту Петербурга задержали 61 тонну индийского риса с вредителями

Небезопасную крупу отправили обратно.

В морском порту Петербурга задержали крупную партию индийского риса с вредителями. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Исследования ветеринарной лаборатории подтвердили, что крупа не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза и является небезопасной. Партия риса оказалась заражена живыми имаго Суринамского мукоеда и живой личинкой Мегатомы, оба жука питаются мукой, зерном и крупой и способны быстро заражать продукцию из-за высокой плодовитости.

Вредителей нашли в трех из пяти контейнерах, что считается грубым нарушением законодательства. 61 тонну зараженного риса отправили обратно в Индию.

Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора