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В Петербурге запретили ввоз канадского газона
Сегодня, 18:44
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге запретили ввоз канадского газона

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Проверку не прошло 15 тонн семян газонных трав.

В среду, 22 августа, в Петербурге не прошло проверку 15 тонн семян газонных трав. Об этом сообщили пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что сведения о происхождении груза, указанные в импортном фитосанитарном сертификате не соответствуют информации в коммерческом документе

рассказывают в ведомстве

Оказалось, что собственник продукции не заполнил документы об экспорте. В итоге было решено запретить ввоз газона.

В Россельхознадзоре отметили, что продукцию либо уничтожат, либо перешлют обатно за счет собственника. 

Фото: Pixabay

 

Теги: газон , канада , петербург , россельхознадзор
Категории: Лента новостей Новости СПб

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