В Петербург в ноябре приедут 35 новых двухсекционных автобуса

За автобусы предлагают более миллиарда рублей.

ГУП "Пассажиравтотранс" закупит 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Начальная стоимость контракта составит 1,1 млрд рублей. Прием заявок уже стартовал.

Автобусы будут оборудованы USB-зарядками. Ожидается, что автобусы выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком.

По статистике, приведенной пресс-службой, каждый третий автобус в автопарке сейчас двухсекционный. Последняя партия автобусов большой вместимости вышла на маршруты в 2020 году.

Транспортные средства должны будут приехать в город до 15 ноября.

Ранее Республика Беларусь передала Петербургу 50 автобусов на газомоторном топливе и один электробус .

Фото: Пассажиравтотранс