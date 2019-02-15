В Петербург в ноябре приедут 35 новых двухсекционных автобуса

ГУП "Пассажиравтотранс" закупит 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Начальная стоимость контракта составит 1,1 млрд рублей. Прием заявок уже стартовал.
Автобусы будут оборудованы USB-зарядками. Ожидается, что автобусы выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком.
По статистике, приведенной пресс-службой, каждый третий автобус в автопарке сейчас двухсекционный. Последняя партия автобусов большой вместимости вышла на маршруты в 2020 году.
Транспортные средства должны будут приехать в город до 15 ноября.
Ранее Республика Беларусь передала Петербургу 50 автобусов на газомоторном топливе и один электробус .
Фото: Пассажиравтотранс
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