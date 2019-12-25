Делегация из Белоруссии передала Петербургу 50 автобусов МАЗ

Закупать автобусы к транспортной реформе перевозчики будут у соседа.

Республика Беларусь передала Петербургу 50 автобусов на газомоторном топливе и один электробус 29 марта. Передача состоялась на площадке у "Газпром Арены".

Автобусы выйдут на линию уже с 1 апреля. Всего петербургские перевозчики закупят 900 автобусов МАЗ до 1 июля 2022 года. Александр Беглов подчеркнул, что договоренности с белорусскими коллегами выполняются в полном объеме.

Поставки автобусов из соседнего государства в Петербург осуществляются уже 20 лет. За это время было закуплено 1000 автобусов и 150 троллейбусов.

Премьер-министр Роман Головченко выразил надежду, что следующим этапом сотрудничества будет расширение поставок в Северную столицу коммунальной техники из Беларуси.

Ранее стало известно о том, что объем поставок из Белоруссии в Петербург вырос до 1 млрд долларов в год.

Фото: администрация Петербурга