Объем поставок из Белоруссии в Петербург вырос до 1 млрд долларов в год

Импорт вырос на четверть.

Постановки в Петербург из Республики Беларусь в 2021 году составили 1 млрд 25 млн рублей. Большую часть импорта составила молочная продукция и другие пищевые продукты. Цифра увеличилась на четверть по сравнению с 2020. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Делеграция Республики прибыла в Петербург с официальным визитом во главе с премьер-министром Романом Головченко. В гранд-отеле "Эмеральд" проходит деловая программа.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что поставка продуктов занимает существенное место в торгово-экономических отношениях, а проведение Белорусского продовольственного форума очень важно в сегодняшней ситуации. Головченко заверил, что перебоев в поставках не должно быть.

Петербургу тоже со своей стороны есть что предложить соседям.

Петербург известен пищевой и перерабатывающей промышленностью, но у города нет собственной сырьевой продовольственной базы. Сырье для переработки – завозное, в том числе, из Республики Беларусь. Александр Беглов.

В Северной столице работают более 70 крупных и средних, а также более 100 малых предприятий, которые выпускают продукты питания.

Фото: администрация Петербурга