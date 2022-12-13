В Петербург возвращаются китайские туристы

Жители Поднебесной соскучились по путешествиям за годы пандемии.

Аналитики прогнозируют увеличение туристического потока из КНР в РФ. Больше всего внимание китайцев традиционно будет привлекать Северная столица. Об этом сообщает " Фонтанка".

До начала пандемии COVID-19, Северная столица лидировала по популярности у китайских туристов среди российских городов. Государства Азии в целом предоставляли 61% от всего турпотока иностранцев.

Теперь, когда в КНР сняли коронавирусные ограничения, граждане Китая всё ещё опасаются выезда за границу. В то же время, они соскучились по путешествиям, поэтому ситуация может резко измениться. Аналогичного мнения придерживается глава китайского общества в городе на Неве Чень Чжиган.

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