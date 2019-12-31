В Петербург вернутся похолодание и мокрый снег

Температура может опуститься до -8 градусов.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", после теплых будних дней в Северную столицу снова придут осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогоду с собой холодный циклон, начиная с этих выходных.

В субботу, 28 марта, в городе будет стоять ясная и теплая погода. В воскресенье, 29 марта, вслед за циклоном придут осадки. На предстоящей неделе температура воздуха в Петербурге будет варьироваться от 0 до +4 градусов. В окрестных районах Северной столицы ночью может похолодать до -8 градусов. Кратковременное потепление обещают не раньше конца следующей недели.

Ранее стало известно, что петербургская погода на этой неделе побила очередной температурный рекорд.

Видео: YouTube / Олег Букин