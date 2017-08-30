В Петербург вернулось лето. Но ненадолго

В среду, 30 августа 2017 года, в Северной столице будет тепло, но ветрено

В среду, 30 августа 2017 года, в Петербурге будет тепло, но ветренно. В город ненадолго вернется лето после нескольких недель затяжных дождей. Соответствующий прогноз дали в региональном управлении Гидрометцентра.

По сведениям синоптиков, с самого утра среды южный и юго-западный ветер будет дуть будет со скоростью до 15 м/с, но при этом мала вероятность осадков.

Как сообщается, температура воздуха достигнет 20 градусов тепла. На четверг, 31 августа, Гидрометцентр обещает такую же погоду – теплую, но с сильным ветром.

Видео: архив