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В Петербург вернулось лето. Но ненадолго

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В среду, 30 августа 2017 года, в Северной столице будет тепло, но ветрено

В среду, 30 августа 2017 года, в Петербурге будет тепло, но ветренно. В город ненадолго вернется лето после нескольких недель затяжных дождей. Соответствующий прогноз дали в региональном управлении Гидрометцентра. 

По сведениям синоптиков, с самого утра среды южный и юго-западный ветер будет дуть будет со скоростью до 15 м/с, но при этом мала вероятность осадков. 

Как сообщается, температура воздуха достигнет 20 градусов тепла. На четверг, 31 августа, Гидрометцентр обещает такую же погоду – теплую, но с сильным ветром.

Видео: архив

Теги: без осадков , ветер , погода , погода август , погода петербург , потепление
Категории: Новости СПб

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