В Петербург вернулись трамвайные реликвии

Два трамвайных вагона типа "прицепной стальной" перевозили ленинградцев по городу. Поезд нашли случайно в Новосибирске.

В Петербург вернулись два трамвайных вагона типа "прицепной стальной", их изготовили на заводе "Красный путиловец" в 1920-х годах. Сохранившийся траспорт военных лет представили на Невском заводе электрического транспорта. Уникальность поезда – вагоны имеют каркас кузова, выполненный из стали, в отличие от дореволюционных деревянных трамваев. В годы блокады этот трамвай перевозил ленинградцев по городу и доставлял солдат на линию фронта, также транспорт функционировал после войны.

Здесь под слоями краски сохранился бортовой номер трамвая – 86, его родной ленинградский номер. По нему мы определили год выпуска трамвая, нашли документы в Новосибирском архиве. Максим Ляденко, специалист по истории трамваев

После ремонта в 70-х годах поезда передавались в другие города Советского Союза, так прицепные вагоны работали в Новосибирске.

В 2018 году местный житель Василий Зорин опубликовал фотографию в социальных сетях с вопросом, что это за трамвай. Я сразу понял, что это не просто трамвай, это уникальная находка – последний сохранившийся вагон модели ПС – прицепной стальной. Максим Ляденко, специалист по истории трамваев

Долгое время первый вагон служил бытовкой на территории электровакуумного завода, второй нашли на базе отдыха в Караканском бору. Вагоны подлежат реставрации: будут воссозданы скамейки, поручни и колонка стояночного тормоза. Планируется, что восстановленный трамвай представят в Музее городского электрического транспорта в 2022 году.

Видео, фото: Piter TV, ВКонтакте / Максим Ляденко